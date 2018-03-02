القوات العراقية تفشل هجوما انتحاريا غربي البلاد

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار، تفجير سيارة مفخخة وقتل انتحاري داخلها، غربي مركز محافظة الأنبار، غربي العراق.

© AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية على الحدود المحاذية للسعودية

وبين المركز في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية في سيطرة الكيلو 18 غربي الرمادي مركز الأنبار، تمكنت بعد المتابعة والتفتيش الدقيق من كشف سيارة مفخخة نوع "بيك أب" حمراء اللواء، يقودها إرهابي انتحاري.

وأضاف المركز، أن القوات أطلقت النار على السيارة وتمكنت من تفجيرها وقتل الانتحاري داخلها، مشيرا إلى أن السيارة كانت محملة بمواد شديدة الانفجار "سي فور" داخل صفائح.

وأكد مركز الإعلام الأمني العراقي، أن العملية تمت دون أية خسائر بشرية بين القوات الأمنية، والمدنيين.

يذكر أن القوات العراقية، حررت كامل أراضي محافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال معارك حسمت آخرها على الحدود الدولية مع سوريا والأردن والسعودية، أواخر العام الماضي.