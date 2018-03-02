القوات العراقية تفشل هجوما انتحاريا غربي البلاد

وأضاف المركز، أن القوات أطلقت النار على السيارة وتمكنت من تفجيرها وقتل الانتحاري داخلها، مشيرا إلى أن السيارة كانت محملة بمواد شديدة الانفجار "سي فور" داخل صفائح.
وأكد مركز الإعلام الأمني العراقي، أن العملية تمت دون أية خسائر بشرية بين القوات الأمنية، والمدنيين.
يذكر أن القوات العراقية، حررت كامل أراضي محافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال معارك حسمت آخرها على الحدود الدولية مع سوريا والأردن والسعودية، أواخر العام الماضي.
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