محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام

أعلنت الرئاسة المصرية أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي سيزور مصر، يوم الأحد الموافق 4 مارس/ آذار.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل، الأحد، الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ليحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستمر لمدة 3 أيام".

يأتي ذلك في إطار "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الاستمرار في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

ومن المتوقع أيضا أن يبحث الرئيس المصري وولي العهد السعودي المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد هذه الزيارة المرتقبة "خصوصية العلاقات المصرية السعودية وتميزها على مختلف المستويات في ضوء ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما".