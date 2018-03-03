تفاعل كبير مع "سيلفي" الحريري وولي العهد السعودي (صورة)

نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 مارس/آذار، صورة "سيلفي" جمعته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وظهر في تلك الصورة أيضا، شقيق ولي العهد، وسفير المملكة في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان.

وظهر الثلاثة في الصورة مبتسمين، وغير مرتدين الأزياء الرسمية، ما يوحي بأنها كانت جلسة ودية.

وحظت تلك الصورة بانتشار واسع وردود أفعال عديدة سواء من مستخدمي وسائل التواصل في السعودية أو لبنان.

مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الاميركية الأمير خالد بن سلمان في #الرياض pic.twitter.com/j23MfkbsuW — Saad Hariri (@saadhariri) March 2, 2018

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ورغم مرور ساعات قليلة على نشرها، إلا أن "السيلفي" حظي بأكثر من 3 آلاف و700 إعجاب، وتم إعادة نشره نحو 4 آلاف مرة، ونحو 723 تعليق.

وتحدثت عدد من التعليقات أن تلك الصورة دحض للاتهامات، التي تحدثت عن توتر العلاقات بين الحريري وابن سلمان، بعد الاتهامات التي وجهت بإجبار رئيس الوزراء اللبناني على تقديم استقالته في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل أن يتراجع عنه بعد مغادرته السعودية وتوجهه إلى فرنسا وعودته إلى بيروت.

وكان الحريري قد نفى مرارا وتكرارا في أكثر من لقاء صحفي، إجباره من قبل أي شخص أو جهة على تقديم استقالته.