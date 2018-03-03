مركز المصالحة الروسي: المسلحون في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين ويصادرون طعامهم

أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت 3 مارس/آذار، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين، ويصادرون منهم أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم الخروج من المدينة.