رسميا... السودان يكشف موعد عودة سفيره إلى القاهرة

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت 3 مارس/ آذار، موعد عودة سفير بلاده إلى القاهرة، بعد نحو شهرين من سحبه.

© Sputnik. Valerei Shustov السودان يجدد شكواه ضد مصر

ونقلت وكالة "رويترز" عن الغندور القول إن بلاده ستعيد سفيرها إلى القاهرة، يوم الاثنين القادم.

وقال الغندور للوكالة "علاقات الشعبين والبلدين تاريخية، والحفاظ عليها مسؤولية، ووضعها في الطريق الصحيح واجب".

وشهدت القاهرة اجتماعا لوزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات البلدين في الشهر الماضي لتخفيف التوتر في العلاقات.