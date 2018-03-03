ابن سلمان يستعرض مع السيسي غدا القضايا التي سيناقشها في لندن وواشنطن

اعتبر الخبير الاستراتيجي أنور عشقي، الزيارة المزمعة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، الأحد، 4 مارس/آذار مهمة جدا، خاصة وأنها تأتي قبيل زيارته إلى العاصمتين البريطانية لندن والأمريكية واشنطن.

© Sputnik. Egyptian presidency محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام وكشف عشقي، في حديث بالهاتف مع وكالة " سبوتنيك "، اليوم السبت 3 مارس أن ابن سلمان سيتشاور مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول قضايا تعتبر مركزية، مثل فلسطين واليمن وسوريا، علاوة عن "التدخل الإيراني" في شؤون الدول العربية.





وأشار عشقي إلى أن "هذه الزيارة الداخلية العربية، تأتي قبيل الزيارة الدولية، التي سيقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .. سيكون هناك تشاور بين أكبر دولتين عربيتين [مصر والسعودية] حول الأزمات في المنطقة العربية، وخاصة في اليمن وسوريا، وستكون قضية فلسطين ضمن محور المحادثات بين الجانبين|.





وتابع عشقي، موضحا: "المملكة مهتمة جدا بحل قضية فلسطين، أما مصر فهي تعتبر المحور في هذه القضية على مدار سنوات طويلة، خاصة لقربها من فلسطين وقطاع غزة بالذات".





وفيما يخص الزيارة التي ينوي ولي عهد السعودية القيام بها في 7 مارس/ آذار إلى لندن، قال الخبير الاستراتيجي: سيناقش الأمير في لندن أزمة اليمن، حيث تعتبر بريطانيا من أكثر الدول معرفة باليمن، وكان لها نفوذ استعمار في هذا البلد العربي.





وتابع عشقي: بلا شك فإن بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان في رؤيتهما مع المملكة العربية السعودية، حول التدخل الإيراني في اليمن، وتزويد الحوثيين [جماعة أنصار الله] بالصواريخ الباليستية لتهديد المنطقة.



