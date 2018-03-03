21 ألف عائلة سورية مهجرة تعود إلى منبج

عادت 21 ألف عائلة مهجرة إلى الريف الجنوبي الغربي لمنطقة منبج في ريف حلب، مسكنة والخفسة والمعمورة وغيرها من المناطق التي حررها الجيش السوري والقوات الرديفة بالكامل من المجموعات الإرهابية المسلحة.

سبوتنيك. وأوضح القاضي عبد الله الحسين أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في منبج لـ"سبوتنيك" أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تسوية دفعة جديدة من المطلوبين من منطقة منبج عددها 100 شخص، في الوقت الذي يتم التعاون والتنسيق مع محافظة حلب لإعادة تأمين كامل الخدمات للمناطق التي حررها الجيش السوري في ناحية الخفسة ومسكنة، علماً أن المجموعات الإرهابية المسلحة سببت دمار كبير للممتلكات الشخصية للمواطنين والمؤسسات الحكومية وتحتاج إلى مبالغ كبير والحكومة السورية خصصت التمويل اللازم لإعادة بناء ما تم تدميره على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة.

وأضاف الحسين أنه يتم العمل على صيانة شبكات الهاتف وتأمين مياه الشرب والري للأراضي الزراعية وضخها إلى مدينة مسكنة ومزارعها من خلال محطة مسكنة شرق والمحطة الروسية المشتركة كما يوجد مشروع ضخ خان الشعر وبئر السبع إلى المدينة.

وأشار الحسين إلى أن آخر دفعة تمت تسوية أوضاعها كان رقمها 19 وبلغ العدد أكثر من ألفي مطلوب تمت تسوية أوضاعهم منهم من غرر بهم من منبج، ويتم استقبالهم عند الخطوط الأمامية للجيش السوري باتجاه قوات قسد ويتم نقلهم مجاناً إلى مقر فرع الحزب البعث العربي الاشتراكي في حلب ويتم من قبل لجنة تسوية الأوضاع تسوية أوضاعهم وفي اليوم الثاني يتم إعادتهم إلى النقطة التي قدموا منها حتى يعودا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.