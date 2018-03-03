مركز المصالحة: "جبهة النصرة" تعد لعمليات استفزاز في الغوطة الشرقية لإفشال الهدنة

أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت، أن المسلحين يقصفون نقط تفتيش الخروج من الغوطة الشرقية وهناك جرحى.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة الروسي: المسلحون في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين ويصادرون طعامهم

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "تحت مراقبة المركز الروسي، يتم تشغيل الممرات الإنسانية ومع ذلك، في فترة الوقفة الإنسانية هناك استفزازات من قبل المتشددين لا تنتهي. خلال اليوم تم إطلاق النار بالقرب من نقطة تفتيش، وبالإضافة إلى ذلك منذ الساعة التاسعة و35 دقيقة ولغاية 11.10 تم إطلاق النار على ممر إنساني لمدة أربع دقائق من أسلحة خفيفة مما أدى إلى وقوع ثلاثة جرحى من السكان المحليين".

وأضاف المتحدث: " بهذا الهدف، تم نشر مراكز تحكم لتنظيم "جيش الشام" بالقرب من المناطق السكنية…ويتم قطع الطرقات، فضلا عن القصف المتواصل لمدينة دمشق وضواحيها، وهذا يعتبر جرائم حرب، ويجب تقديم مرتكبيها للعدالة".

وأكد المركز أن المسلحين في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين، ويصادرون منهم أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم الخروج من المدينة.

وأشار المتحدث باسم المركز إلى أنه "وفقا للمعلومات الواردة للمركز، قام المسلحون في الغوطة الشرقية بتفتيش منازل المدنيين ومصادرة أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم الخروج من المدينة".

وتابع زولوتوخين "يؤدي هذا إلى تعقيد الوضع الإنساني بشكل مصطنع في المنطقة".