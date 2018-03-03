الداخلية البحرينية تعلن القبض على 116عنصرا ينتمون لخلية "إرهابية" واحدة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت 3 مارس/ آذار، القبض على 116 شخصا، وصفتهم بأنهم "عناصر إرهابية".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام" البحرينية أنه تم القبض على 116 شخصا على خلفية انتمائهم لـ"خلية إرهابية" واحدة.

عاجل | الداخلية: القبض على ١١٦ عنصرا ينتمون لجماعة ارهابية واحدة https://t.co/mt5v1Ymi9S — ALAYAM — الأيام (@ALAYAM) March 3, 2018

​كما نقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية القول إنه "تم إحباط عدة عمليات إرهابية وتخريبية"، مشيرة إلى أنه "تم ضبط أكثر من 42 كيلو غرام من مادة تي إن تي وسي فور شديدتي الانفجار".

وزارة الداخلية: المتهمون استخدموا قاذفات آر بي جي لتنفيذ عملياتهم الإرهابية. — ALAYAM — الأيام (@ALAYAM) March 3, 2018

​وذكرت الوزارة أن "المتهمين استخدموا قاذفات آر بي جي لتنفيذ عملياتهم الإرهابية"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة.