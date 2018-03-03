هذا ما طلبه نواب أكراد من قادة إقليم كردستان بعد إقرار موازنة 2018

طالب رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي القادة الكرد بمقاطعة العملية السياسية في العراق بعد إقرار المجلس الموازنة العامة للبلاد رغم غياب النواب الكرد عن الجلسة.

© AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali نائب عراقي: اتفقنا على إجراء اجتماعات مع العبادي لمناقشة تعديلات موازنة 2018

بغداد — سبوتنيك . وقالت النائبة أشواق الجاف في تصريح لوكالة " سبوتنيك " إن "رؤساء الكتل الكردستانية اجتمعوا ظهر اليوم وقرروا مطالبة القادة الكرد في إقليم كردستان بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، بعد أن أصر مجلس النواب على إقرار الموازنة بغياب النواب الكرد"، معتبرة بذلك أن "المجلس لا يمثل جميع مكونات الشعب العراقي".

كما طالب النائب سيروان سيريني في بيان "رئيس الجمهورية والقيادات السياسية في إقليم كردستان بمقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية"، وبحسب البيان اقترح سيريني "عقد مؤتمر دولي في إقليم كردستان تحت رعاية الأمم المتحدة وأمريكا والمجتمع الدولي لإيجاد نموذج آخر للحكم في العراق".

وأقر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة اليوم الموازنة العام لعام 2018، رغم مقاطعة النواب الكرد.