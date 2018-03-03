مقتل 3 نساء في غارة للتحالف على تعز جنوب غربي اليمن

قتلت 3 نساء، اليوم السبت 3 مارس/ شباط، في غارات شنها طيران التحالف العربي على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء- سبوتنيك وقال مصدر محلي في محافظة تعز، لوكالة " سبوتنيك "، إن طيران التحالف شن غارة على قرية بشمال منطقة العريش في مديرية موزع التابعة لتعز جوب غربي البلاد.

وأشار إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل 3 نساء، فضلا إلحاق أضرار مادية بالقرية.

ويشن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، حملة عسكرية منذ عام 2015، تستهدف جماعة "أنصار الله" الحوثية.