"أنصار الله" تفرج عن 69 عسكريا من أنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح

وأشار إلى أن الإفراج يأتي وفقاً لقرار العفو العام الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2017 عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن المشاركين في المواجهات الدامية التي دارت مطلع الشهر ذاته بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومسلحي "أنصار الله"، في العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة والمحويت، وانتهت بمقتل علي عبدالله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا و240 آخرين، وإصابة 420".
ووفقاً للمصدر، فإن من بين المفرج عنهم اليوم العقيد خالد شطير، وهو قائد معسكر الملصي الذي أسسه العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل، وشارك بفاعلية في المواجهات ضد جماعة أنصار الله.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)