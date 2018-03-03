"أنصار الله" تفرج عن 69 عسكريا من أنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح

أفرج "أنصار الله" (الحوثيون) عن دفعة جديدة من العسكريين الموالين للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح بعد احتجاز دام نحو ثلاثة أشهر.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER مقتل وإصابة 40 شخصا بمواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" وسط اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر أمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" "أفرجوا اليوم السبت، عن 69 عسكرياً بينهم ضباط برتب رفيعة من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.

وأشار إلى أن الإفراج يأتي وفقاً لقرار العفو العام الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2017 عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن المشاركين في المواجهات الدامية التي دارت مطلع الشهر ذاته بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومسلحي "أنصار الله"، في العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة والمحويت، وانتهت بمقتل علي عبدالله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا و240 آخرين، وإصابة 420".

ووفقاً للمصدر، فإن من بين المفرج عنهم اليوم العقيد خالد شطير، وهو قائد معسكر الملصي الذي أسسه العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل، وشارك بفاعلية في المواجهات ضد جماعة أنصار الله.