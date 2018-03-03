بالفيديو...العثور على مواطن عربي يسكن الكهوف 15 عاما يتغذى على الديدان

عثرت جمعية "البناء والتنمية" الخيرية في تونس، على كهل يبلغ من العمر 51 عاما ويسكن أحد كهوف المنطقة ويقتات على الديدان والفضلات.

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ووفقا لما نقلته قناة " نسمة " التونسية، كانت الحالة الصحية للرجل سيئة للغاية حيث لا يتجاوز وزنه عشرة كيلوغرامات وفاقد للنطق والسمع.

وأكد مسؤولون أن الرجل مقيم فى الكهف منذ 15 عاما.

وأوضحت قناة "نسمة" أن المواطن ويدعى محمد بن عمر خرشوفي انتقل للعيش في الجبل بعد أن توفي والديه، علما أن له شقيقة تزوره من حين لأخر.

ودعا العديدون في تونس لفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء الرجل كل هذه الفترة والعيش في الكهف بهذه المنطقة الجبلية.