شرطة نينوى تعلن مقتل واعتقال 21 عنصرا من "داعش"

أكد قائد شرطة محافظة نينوي العميد الركن حمد نامس الجبوري، اليوم السبت 3 مارس/ آذار مقتل واعتقال 21 عنصرا من تنظيم "داعش" جنوب المحافظة.

وقال الجبوري إن "شرطة المحافظة تطارد الإرهاب بشكل مستمر، ولديها فعاليات في ذلك لمطاردة من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة"، حسب السومرية

وأشار الجبوري إلى استمرار العمليات بين شرطة نينوي والفرقة 20 من الجيش العراقي والفرقة 16.

ونفذت اليوم السبت القوات عملية في حي سومر، واعتقلت 11 مطلوبا ينتمون لـ"داعش".

وأضاف قائد شرطة نينوي أنهم تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية في حمام العليل، جنوب نينوي، واعتقلت القوة المشتركة قياديين بتنظيم "داعش"، وصفهما الجبوري بـ"الخطيرين جدا".

وقال الجوبري إن عمليات نينوي تعلم على ضرب أوكار الإرهاب.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العام الماضي تحرير الموصل من تنظيم داعش.