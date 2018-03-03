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21:39 03 مارس/ آذار 2018
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    تامر حسني

    ممنوع التمايل والملابس محتشمة... 8 شروط لحضور حفل تامر حسني في السعودية

    © AP Photo/ Amr Nabil
    العالم العربي
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    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثمانية شروط لحضور حفل الفنان تامر حسني في جدة، والتي ستعد أول حفلة مختلطة بالمملكة.

    تامر حسني
    © AP Photo/ Amr Nabil
    تامر حسني يحيي أول حفل مختلط في السعودية
    وانتشرت صورة لشروط الحفل والتي كان أبرزها، عدم الرقص والتمايل والالتزام بالملابس المحتشمة ومنع دخول الأطفال أقل من 12 عاما.

    كما تم تحديد ثلاث تذاكر لكل عميل، بالإضافة إلى فصل الرجال عن النساء ومنع الأكل والتدخين واستبدال التذاكر المباعة.

    وكانت تذاكر أول حفل غنائي للفنان المصري تامر حسني في المملكة العربية السعودية، قد نفدت عقب ساعات قليلة من طرحها للجمهور.

    ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 30 مارس/آذار الجاري بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

    وتنقسم تذاكر الحفل لأكثر من فئة بداية من 300 ريال مرورا بـ500، و800، و1000، و1200، وصولا إلى فئة 1500 ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

    وشهدت السعودية خلال الشهور الماضية، عدة حفلات لمطربين عرب وأجانب، أبرزهم المطربة اليمنية بلقيس والموسيقار العالمي ياني، وحفل "راب" للمطرب نيللي.

    يذكر أن السعودية تشهد العديد من التغييرات التي تأتي تماشيا مع رؤية 2030 والتي أعلنها ولي العهد محمد ابن سلمان.

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    تامر حسني, شروط, السعودية, هيئة الترفيه السعودية, حفل
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