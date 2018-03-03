مقتل مزارع فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

© REUTERS/ AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن

وأعلنت وزارة الصحة مقتل المزارع الفلسطيني محمد عطا عبد المولى أبو جامع الذي يبلغ من العمر 59 عاما، حسب وكالة معا

وأصيب المزارع الفلسطيني برصاصة في الظهر.

وكان المزارع يعمل في أرضه القريبة من الحدود، في القوت الذي أطلقت عليه قوات الجيش الإسرائيلي المراقبة على الشريط الحدودي النيران.

ونقل المزارع إلى مستشفى ناصر ظهر اليوم، وأعلنت وفاته في المساء.