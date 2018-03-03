بالفيديو... الوليد ابن طلال يمارس هوايتيه المفضلتين في صحراء السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله الأمير الوليد بن طلال، وهو يمارس هواياته في صحراء المملكة.

وظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يمارس رياضة ركوب الخيل في مخيمه بمنطقة "الرماح".

وفي المقطع الثاني، ظهر ابن طلال وهو يخوض مباراة في تنس الطاولة.

يذكر أن هذا يعد الظهور الثاني للوليد ابن طلال، عقب ظهوره بجانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مهرجان الجنادرية، وتأديتهما لرقصة "العرضة السعودية".