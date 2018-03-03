فتيات سعوديات وأجنبيات يشاركن في حدث نادر بالسعودية

وفي فئة النساء جاءت المتسابقة السعودية، مزنة النصار، في المركز الأول بالسباق، تلتها مقيمتان أجنبيتان، هما الأمريكية آندا جويس، والتايوانية سانج سونج.
وتستضيف مكة المكرمة غربي البلاد، في 6 نيسان/أبريل القادم، أول ماراثون مخصص للنساء، يؤكد منظموه أنه "يستجيب لجميع الضوابط الشرعية".
وقالت رئيسة الفريق التطوعي عبير عبد الوهاب، للصحيفة، "حصلنا على الموافقات الرسمية لإقامة هذا الماراثون"، موضحة أن أعمار المشاركات في هذا الماراثون من سن 18عاماً فما فوق، وستخصص جوائز للفائزات.
ويُعد إقامة ماراثون نسائي أمر نادر في المملكة، وسبق أن أقيمت ماراثونات نسائية محدودة غير رسمية للهواة، وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها ماراثون في "العاصمة المقدسة".
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