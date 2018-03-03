فتيات سعوديات وأجنبيات يشاركن في حدث نادر بالسعودية

شاركت أكثر من ألف وخمسمائة فتاة، اليوم السبت، ضمن ماراثون نظمته محافظة الإحساء، وشهد مشاركة أكثر من 6 آلاف متسابق من خمس فئات عمرية من الجنسين، وذلك برعاية هيئتي الرياضة والترفيه بالمملكة.

© REUTERS/ MOHAMED AL HWAITY بعد تمكين المرأة بلا ولي في المملكة...سعوديات يطالبن بأشياء أخرى

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة " عكاظ "، انطلق المارثون "الحسا تركض" في ساحة مدينة "جواثا" في محافظة الإحساء جنوب شرق السعودية، كأول حدث رياضي من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفي فئة النساء جاءت المتسابقة السعودية، مزنة النصار، في المركز الأول بالسباق، تلتها مقيمتان أجنبيتان، هما الأمريكية آندا جويس، والتايوانية سانج سونج.

وتستضيف مكة المكرمة غربي البلاد، في 6 نيسان/أبريل القادم، أول ماراثون مخصص للنساء، يؤكد منظموه أنه "يستجيب لجميع الضوابط الشرعية".

وقالت رئيسة الفريق التطوعي عبير عبد الوهاب، للصحيفة، "حصلنا على الموافقات الرسمية لإقامة هذا الماراثون"، موضحة أن أعمار المشاركات في هذا الماراثون من سن 18عاماً فما فوق، وستخصص جوائز للفائزات.

ويُعد إقامة ماراثون نسائي أمر نادر في المملكة، وسبق أن أقيمت ماراثونات نسائية محدودة غير رسمية للهواة، وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها ماراثون في "العاصمة المقدسة".