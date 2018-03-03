وزارة الدفاع الروسية: المسلحون في سوريا مستمرون في انتهاك الهدنة

قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، إن الجماعات المسلحة في سوريا مستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في عموم سوريا، معددة الانتهاكات التي قالت إنها منعت المدنيين من مغادرة بعض المناطق وأدت إلى إصابة بعضهم.