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    ردود أفعال أنصار الله بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    إحصائية لأنصار الله: مقتل ٢١٤ من التحالف وإطلاق أكثر من ٢٠٠ صاروخ خلال شهر

    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    أصدر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله"، إحصائية قال إنها لخسائر التحالف في اليمن خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تضمنت حصرا للخسائر في العتاد والأفراد.

    اليمن
    © REUTERS/
    قتلى وجرحى بين صفوف "التحالف" في قصف مدفعي شنه "أنصار الله"
    وجاء في الإحصائية التي وصلت سبوتنيك نسخة منها، ما يلي:

    العتاد البري

     تدمير 20 مدرعة، وخمس دبابات و125 آلية مختلفة، ليصل بذلك ناتج خسائر العتاد البري 150 آلية.

    العتاد الجوي

    تم إسقاط طائرة تجسس واحدة لقوى التحالف.

    العمليات المتنوعة

    إحراق ثلاثة مخازن أسلحة، وقنص 69 جندي سعودي وقنص 145 جندي من قوات الرئيس هادي والقوات التابعة لهم.

    كما تم كسر 51 زحف لقوى التحالف، وشن أكثر من 48 عملية هجوميه على مواقع التحالف.

    الصواريخ الباليستية

    إطلاق ثلاثة صواريخ من نوع قاهر، وصاروخ باليستي قصير المدى، بجانب ثلاثة صواريخ باليستية لم يكشف عن نوعها بمشاركة سلاح الجو المسير وتم خلالها تدمير الدفاعات الجوية للعدو.

    إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية لم يكشف عن نوعها بمشاركة سلاح الجو المسير وتم خلالها استهداف مقر قيادة القوة الإماراتية، ليصبح بذلك ناتج الصواريخ الباليستية عشرة صواريخ.

    الصواريخ التكتيكية

    إطلاق ثلاثة صواريخ صنع محلي من نوع "زلزال 1"، وست صوارخ صواريخ صنع محلي من نوع "زلزال 2"، و192 صاروخ نوع كاتيوشا وثلاثة صواريخ مطورة محليا من نوع غراد، ليصبح بذلك ناتج الصواريخ العادية 204 صاروخ.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أنصار الله, التحالف
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