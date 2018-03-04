الجيش السوري يستعيد عدد من النقاط الهامة في الغوطة الشرقية

استعاد الجيش السوري عدد من البلدات والنقاط الهامة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك حسبما أفاد قائد ميداني لمراسل "سبوتنيك".

دمشق — سبوتنيك. وقال القائد الميداني: إن "الجيش السوري سيطر على بلدات النشابية وحزرما و أوتايا وحوش الصالحية والشيفونية وتل فرزات والرحبة وفوج النقل".

وأوضح القائد الميداني، أن "الشيفونية الواقعة شرق دوما تعد القاعدة الخلفية لجبهة النصرة وجيش الإسلام".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin بالفيديو... الجيش السوري يتدخل بالنار لإنقاذ طفلين أثناء خروجهما من الغوطة

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، مساء السبت الماضي، القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهرا في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، اعتبارا من يوم 27 شباط/فبراير، وذلك بتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. كما أعلن أن ممرا إنسانيا سيفتح في الغوطة الشرقية لخروج المدنيين.

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة الجماعات المسلحة، ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.