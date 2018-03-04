"أنصار الله" تطلق سراح 69 أسير من مؤيدي علي عبدالله صالح

أطلقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سراح 69 أسير، من أنصار الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح الذي اغتيل في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد 3 أشهر من الأسر.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك": إن الحوثيون "أطلقوا يوم السبت، سراح 69 عسكري من بينهم ضباط من الحرس الجمهوري وأجهزة الاستخبارات".

ويأتي ذلك في إطار الاتفاق السياسي بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه صالح، لإغلاق صفحة الأحداث الماضية في صنعاء، وأنها ستشمل جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين.

واغتيل صالح في 4 ديسمبر الماضي على يد مسلحين من جماعة "أنصار الله"، في صنعاء، بعد خلافات سياسية بين الحليفين؛ أدت لنشوب مواجهات مسلحة بينهما.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود منذ مارس/ آذار 2015 تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على البلاد.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية سوءاً في أعقاب اغتيال صالح وعدد من قيادات حزبه.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.