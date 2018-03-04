تسجيل
08:55 04 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    الأمير محمد بن سلمان

    قبل وصوله بساعات... هكذا وصفت الرئاسة المصرية زيارة ابن سلمان (فيديو)

    © AP Photo/ Nicolas Asfouri
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    قالت الرئاسة المصرية، إن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الزيارات المهمة جداً، خاصة وأنها أولى الزيارات الخارجية له منذ توليه منصب ولاية العهد.

    عبد الفتاح السيسي و محمد بن سلمان
    © Sputnik. Egyptian presidency
    محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام
    وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية على فضائية "دي ام سي"، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، بمثابة محطة تاريخية إضافية، تضاف إلى مسيرة العلاقات بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة ستستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد، وستتضمن عددا من الزيارات الميدانية للمناطق التي تشهد تنمية في مصر.

    وأوضح راضي، أن الزيارة ستشهد عدد من المباحثات الثنائية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر عدد من المستثمرين في المنطقة، وهي أيضا أكبر دولة عربية تستقبل عمالة من الخارج.

    ومن المقرر، أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر اليوم الأحد في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد، وتأتي حضور بن سلمان إلى مصر والتي تستمر ثلاثة أيام، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ويعدها التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر من 19 إلى 22 مارس/آذار.

    بدوره، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيستقبل الأمير محمد بن سلمان، غدا الاثنين، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار لقاءات ولي العهد السعودي برموز الدولة المصرية خلال زيارته، وذلك وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

    انظر أيضا:

    وزير خارجية بريطانيا: مستقبل العالم الإسلامي يعتمد على نجاح محمد بن سلمان
    محمد بن سلمان يكشف سبب التغييرات العسكرية الأخيرة ويرفض الانتقادات لسياساته
    ماذا طلب الملك عبدالله من محمد بن سلمان
    المهلة قاربت الانتهاء...ترامب يفكر في "سابقة خطيرة" قبل زيارة بن سلمان
    مستشار الأمن القومي الأفغاني يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, زيارة محمد بن سلمان لأمريكا, زيارة بن سلمان للقاهرة, زيارة, العلاقات السعودية البريطانية, العلاقات الأمريكية السعودية, العلاقات المصرية السعودية, الأسرة الحاكمة في السعودية, السعودية والولايات المتحدة, البيت الأبيض, الحكومة البريطانية, الرئاسة المصرية, مجلس الوزراء السعودي, الديوان الملكي السعودي, بسام راضي, محمد بن سلمان, أمريكا, بريطانيا, مصر, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان الألوان هولي في الهند، 1 مارس/ أذار 2018
    من عودة الرواد من الفضاء، والذهب الأولمبي لروسيا، إلى خطاب بوتين الباليستي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك