قبل وصوله بساعات... هكذا وصفت الرئاسة المصرية زيارة ابن سلمان (فيديو)

قالت الرئاسة المصرية، إن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الزيارات المهمة جداً، خاصة وأنها أولى الزيارات الخارجية له منذ توليه منصب ولاية العهد.

© Sputnik. Egyptian presidency محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية على فضائية "دي ام سي"، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ، بمثابة محطة تاريخية إضافية، تضاف إلى مسيرة العلاقات بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة ستستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد، وستتضمن عددا من الزيارات الميدانية للمناطق التي تشهد تنمية في مصر.

وأوضح راضي، أن الزيارة ستشهد عدد من المباحثات الثنائية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر عدد من المستثمرين في المنطقة، وهي أيضا أكبر دولة عربية تستقبل عمالة من الخارج.

ومن المقرر، أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر اليوم الأحد في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد، وتأتي حضور بن سلمان إلى مصر والتي تستمر ثلاثة أيام، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ويعدها التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر من 19 إلى 22 مارس/آذار.

بدوره، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيستقبل الأمير محمد بن سلمان، غدا الاثنين، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار لقاءات ولي العهد السعودي برموز الدولة المصرية خلال زيارته، وذلك وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".