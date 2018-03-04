الرياض تعلق على فيديو الطفلة السعودية في إندونيسيا (فيديو)

انتشر فيديو لطفلة سعودية، يتيمة الأب، في إندونيسيا، تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وتبحث عن عائلة والدها المتوفى.

وظهرت الطفلة، في الفيديو مع والدتها الإندونيسية، منى وهي تروي كيف أن زوجها السعودي توفي بحادث سير، وأنها ربت الطفلة، مؤكدة أنها تبحث عن عائلة زوجها، من أجل طفلتها، فيما تجاوبت السفارة السعودية في جاكرتا مع هذا الفيديو، وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة في قضية الطفلة هيفاء سلطان الحربي.

وقالت سفارة المملكة لدى إندونيسيا، في حسابها على "تويتر": "إشارة إلى المقطع المتداول والمتضمن وجود طفلة باسم هيفاء سلطان الحربي في منطقة ‎بونشاك، تود ‎السفارة في جاكرتا الإفادة بأن هذا الموضوع سوف يأخذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة.. تحياتنا".

إشارة إلى المقطع المتداول والمتضمن وجود طلفة باسم /هيفاء سلطان الحربي في منطقة #بونشاك

تود #السفارة_في_جاكرتا الإفادة بأن هذا الموضوع سوف يأخذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة…تحياتنا pic.twitter.com/CmZ9EfJKtz — السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) ٣ مارس، ٢٠١٨

بدوره، أكد سفير السعودية في إندونيسيا أسامة الشعيبي لموقع "العربية"، أن السفارة الإندونيسية تابعت مقطع الطفلة هيفاء سلطان الحربي في منطقة ‎بونشاك، كما تتابع أوضاع الكثير من أبناء السعوديين في إندونيسيا، مبينا أن السفارة تقوم بإجراءات عاجلة للتعرف على موقع الطفلة في الجبل ومحاولة الإطلاع على الأوراق الثبوتية التي يمكن من خلالها معرفة كافة المعلومات عن وفاة والدها الذي أكد المقطع أنه متوف من 9 سنوات وبالضرورة معرفة مكان الوفاة والدفن.

وأشار الشعيبي، إلى أن ملامح الفتاة تؤكد أنها عربية ولكن لابد من اتخاذ الإجراءات التي تؤكد جنسيتها من خلال الأوراق الثبوتية وفحص DNA، مؤكداً أن السفارة تقوم في مثل هذه الحالات بضم الطفلة إلى برنامج "أواصر" لتحسين وضعها المعيشي والمالي والاجتماعي والعمل على لم شملها مع أسرتها في السعودية بعد التثبت من كافة المعلومات والتواصل معهم، موضحاً أنها ستأخذ الرعاية الكاملة وحقوقها كأي مواطنة سعودية في حال ثبوت نسبها وسيتم التحقق من كافة المعلومات من الجهات المختصة ومن والدتها لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن لها حقوقها الشرعية.