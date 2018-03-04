الجبوري من الكويت: نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي

© REUTERS/ Stephanie McGehee أمير الكويت يعلن تخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

وأكد الجبوري، في بيان، اليوم الأحد، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه "رغبة العراق الجادة في الانفتاح على أشقائه العرب وتوثيق علاقته مع الجميع وبما يخدم المصالح المشتركة"، متابعا "نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي وأن يكون للدول الشقيقة دور في إعادة تأهيل مدننا المتضررة جراء الإرهاب، وإزالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة".

ولفت رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن "البرلمان عمل جاهداً على تحقيق الاستقرار من خلال إقراره التشريعات والقوانين الداعمة لخدمة المواطن العراقي وبدون استثناء"، مثمناً في الوقت ذاته "دعم دولة الكويت حكومة وشعباً للعراق وعلى كافة المستويات لاسيما الملفين الإغاثي والإنساني المقدم للعوائل النازحة".

ونقل البيان عن أمير دولة الكويت تأكيده "موقف بلاده الثابت في دعم العراق والوقوف إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب"، مشددا على "حرص الكويت المشاركة في إعمار المناطق المحررة وتقديم كل أشكال المساعدة وفي كافة المجالات".

ووصل الجبوري الكويت، مساء أمس السبت، في زيارة رسمية؛ لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان في استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

وذكر البيان أن الجبوري والصباح "بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يضمن مصالح البلدين، وناقشا أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والجهود العربية والدولية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة والعمل على إعمارها وإعادة العوائل النازحة إليها".

وكانت الكويت استضافت منتصف شباط/فبراير الماضي مؤتمر إعادة إعمار العراق بمشاركة دولية كبيرة، ساهمت خلاله دول ومنظمات غير حكومية بما يقدر بنحو 30 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة ستقدم إلى بغداد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من سيطرة الإرهاب على مساحات شاسعة من البلاد.