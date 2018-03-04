صرح مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، بإصابة مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من معمل في منطقة كسرة وعطش انفجرت، اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

© AFP 2018/ SABAH ARAR العراق: العثور على أسلحة في بغداد وتفجير مخزن صواريخ في الرمادي

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

وشهدت العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.