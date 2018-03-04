السيسي يدعو ابن سلمان لحضور "سلم نفسك"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحضور عرض مسرحي في دار الأوبرا بالقاهرة، خلال زيارة بن سلمان لمصر المقرر أن تبدأ اليوم الأحد.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri قبل وصوله بساعات... هكذا وصفت الرئاسة المصرية زيارة ابن سلمان (فيديو)

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية ، إن "دعوة السيسي لولي العهد السعودي لحضور العرض المسرحي "سلم نفسك" تعد تأكيداً على أن الدولة المصرية الجديدة تشجع الشباب والمبدعين في كافة المجالات، خصوصا هذه الأعمال التي تحافظ على هوية الدولة وتنتشل الشباب من براثن التطرف والتخلف والإرهاب".

وبحسب الصحفية، فإن "العرض المسرحي "سلم نفسك" عملا إبداعيا متكاملا، ونموذجا ملهما في الإتقان وتوظيف الطاقات، حيث نجح المخرج خالد جلال في إيصال الرسالة وإبهار أكبر النجوم، بهذا العمل الفني الكبير".

وتدور أحداث العرض حول السلبيات التي طرأت على المجتمع المصري، مثل الفهلوة والنميمة والعنف ضد المرأة وجحود الأبناء، وتحول العلاقات الأسرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الواقع.

ومن المقرر، أن يبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأحد زيارة لمصر، تستمر لمدة ثلاثة أيام، وبحسب ما أعلنته الرئاسة المصرية، من المقرر أن يلتقي بن سلمان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ستشهد الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستمرار في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.