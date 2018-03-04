تسجيل
18:09 04 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    وسط حلب عام 2009

    بعد تحريرها... عودة 7832 منشأة صناعية للعمل في حلب

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    بلغ عدد المنشآت التي عادت للعمل منذ بداية العام 2017 وحتى الآن في حلب وريفها نحو 7832 منشأة موزعة على أكثر من 30 منطقة وتجمعا صناعيا ليصل عدد المنشآت الصناعية العاملة حاليا إلى 10440 منشأة.

    قلعة حلب
    © Photo/
    وزير السياحة السوري: سنعيد رونق السياحة لمدينة حلب
    ونقلت "سانا" عن مدير صناعة حلب معن زين العابدين جذبة "أن من بين هذه المنشآت 440 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية و66 منشأة جديدة دخلت حيز الإنتاج في مناطق مختلفة خلال العام 2017 وصل رأسمالها إلى 911 مليون ليرة وأمنت نحو 375 فرصة عمل فيما تم أيضا دخول 12 منشأة مرحلة الإنتاج منذ بداية العام ولغاية 20 الشهر الماضي إضافة إلى 30 حرفة صناعية برأسمال نحو 67.5 مليون ليرة.

    وتم خلال العام الماضي حسب المهندس جذبة ترخيص نحو 563 منشأة صناعية يبلغ رأسمالها 9.9 مليارات ليرة توفر حين تشغيلها نحو 6393 فرصة عمل إلى جانب حصول 142 منشأة على قرار صناعي يصل رأسمالها إلى نحو 589.5 مليون ليرة توفر 559 فرصة عمل حين تنفيذها مبيناً أن ارتفاع هذا العدد من المنشآت المرخصة يؤكد وجود رغبة كبيرة لدى المستثمرين بالإقبال على الاستثمار في القطاع الصناعي وخاصة في محافظة حلب.

    ولفت المهندس جذبة إلى ما يتم العمل عليه حاليا لتشجيع إقلاع المنشآت الصناعية في محافظة حلب من خلال توفير التيار الكهربائي وتأمين حوامل الطاقة لكامل احتياجات المنشآت القائمة والمنتجة و20 بالمئة من احتياجات الطاقة للمنشآت التي تم تأهيلها و75 بالمئة للمنشآت التي تم منحها موافقة مبدئية من حيث الموقع.

    وأشار المهندس جذبة إلى ما تعمل عليه مديرية الصناعة من خلال تفقدها الأسبوعي التجمعات والمناطق الصناعية واجتماعها مع الصناعيين والاستماع إلى مشاكلهم والصعوبات التي تعوق عملهم والعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات العامة بما يؤدي إلى تعزيز مبدأ توطين الصناعيين والصناعة باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني التي تساهم في الدخل الوطني.

    يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي كانت تعمل خلال سنوات الأزمة في حلب يبلغ عددها نحو  2500 منشأة.

     

     

    انظر أيضا:

    الغوطة سيناريو حلب... وإمكانية دور مصري بدلا من التركي
    معركة الغوطة نموذج متقدّم ومطور عن معركة حلب
    مسؤول سوري يكشف تفاصيل اتفاق دخول القوات الحكومية إلى حلب
    خبير: الوضع في الغوطة الشرقية قد يتطور وفق سيناريو حلب
    محافظ حلب لـ"سبوتنيك": عودة حوالي 200 ألف مواطن للريف الشرقي
    اتحاد الصحفيين في سوريا يختتم دورة تدريبية في حلب
    هل ستكون غوطة دمشق حلب ثانية... أم سيتفق المجتمع الدولي على هدنة فيها ؟
    "حماية الشعب الكردية" في حلب: تحركنا إلى عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي
    الكلمات الدلالية:
    عودة منشآت صناعية للعمل في حلب, غرفة صناعة حلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان الألوان هولي في الهند، 1 مارس/ أذار 2018
    من عودة الرواد من الفضاء، والذهب الأولمبي لروسيا، إلى خطاب بوتين الباليستي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك