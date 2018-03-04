الجيش السوري: قصفنا مواقع الإرهابيين في الغوطة ردا على استهداف دمشق

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، أنه قصف مواقعا للإرهابيين، خلال اليومين الماضيين، ردا على استهداف دمشق.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يستعيد عدد من النقاط الهامة في الغوطة الشرقية

وذكرت وكالة "سانا" ، نقلا عن مصدر عسكري، أن " الجيش السوري وجه ضربات لمقرات ومناطق وجود المسلحين في الغوطة الشرقية خارج أوقات التهدئة ردا على استهداف أحياء دمشق".

وأضاف المصدر "ردا على أعمال التنظيمات الإرهابية في استهداف المدنيين في أحياء دمشق وريفها ومواقع قواتنا المسلحة برمايات الهاون وأعمال القنص، قامت وحدات من الجيش العربي السوري خلال اليومين الماضيين وخارج أوقات التهدئة المحددة بتوجيه ضربات بالنار والقوات على مقرات ومناطق وجود الإرهابيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق".

وأضاف "القوات استعادت السيطرة على مناطق أوتايا وحوش الصالحية وحوش خرابو والنشابية وحزرما وكتيبة الدفاع الجوي وفوج النقل ومزارع العب وبيت نايم".

وأشار المصدر إلى أن "عمليات الجيش السوري ضد مواقع الإرهابيين في مناطق الغوطة الشرقية تتزامن مع تأمين الممر الإنساني لخروج المدنيين الذين تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية".