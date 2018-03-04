أول دورة لتدريب الفتيات في السعودية على قيادة وصيانة السيارات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية، البدء في تنظيم دورات للفتيات على قيادة وصيانة السيارات، على مدى 4 أسابيع. اعتباراً من اليوم الأحد.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE مواطن سعودي يعلم زوجته قيادة السيارة (صورة)

القاهرة- سبوتنيك . وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عبر حسابها على (تويتر)، عن بدء دورات مسائية موجهة لأفراد المجتمع في 11 تخصصاً تقنياً ومهنياً للجنسين بمعظم مناطق المملكة.. من بين تلك الدورات دورة التعريف بالقيادة وصيانة السيارات للنساء.

وأوضح مدير الأنشطة بالمؤسسة سلطان الصنيع، في تصريحات سابقة، "دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارات للنساء تم إطلاقها من ضمن برامج أتقن، وتواكب السماح للمرأة بقيادة السيارة".

وأشار المسؤول السعودي إلى أن البرنامج سينفذ في كليات البنات في 4 مدن هي الأحساء والخبر، شرق البلاد، والرياض العاصمة، وجدة بغرب المملكة.

وتشمل الدورات التعريف بمعاني اللوحات الإرشادية، إضافة إلى معاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها، وكذلك مقدمة في الصيانة الدورية للسيارات، وتحديد مشاكل الإطارات وطريقة تغييرها، والتعامل مع الأعطال الطارئة، وبلغ عدد المتقدمات لدورة التعريف بقيادة وصيانة السيارات 173 امرأة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءاً من حزيران/يونيو المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

بادروا بالالتحاق في #أُتقن..

دورات مسائية قصيرة موجهة لأفراد المجتمع في ١١ تخصص تقني و مهني للجنسين بمعظم مناطق المملكة

للتسجيل:https://t.co/JeutoJlL2u pic.twitter.com/vtk2OQsq7k — التدريب التقني (@tvtcweb) February 27, 2018

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