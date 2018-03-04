ماكرون يطالب روحاني بالضغط على سوريا لإنهاء "الهجمات على الغوطة"

طالب الرئيس الفرنسي ماكرون، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، نظيره الإيراني حسن روحاني بالضغط على سوريا لإنهاء الهجمات على الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري: قصفنا مواقع الإرهابيين في الغوطة ردا على استهداف دمشق

باريس- سبوتنيك وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع روحاني، وطالبه بالضغط على سوريا لإنهاء الهجمات في الغوطة الشرقية

كما دعا ماكرون الرئيس الإيراني للضغط على الحكومة السورية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وتابع البيان أن "ماكرون أشار إلى مسؤولية إيران بشكل خاص، من حيث علاقتها مع سوريا، في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 الخاص بوقف إطلاق النار في عموم سوريا وتيسير أعمال الإغاثة".