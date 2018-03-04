العاهل الأردني و قائد سلاح الجو البريطاني يبحثان التطورات الإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع قائد القوات الجوية البريطانية في عمّان اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU العاهل الأردني يؤكد لوفد الكونغرس أهمية دور أمريكا في تحقيق السلام

عمان- سبوتنيك . وأفادت نشرة صادرة عن الديوان الملكي الأردني بأن "الملك عبدالله الثاني، استقبل في قصر الحسينية اليوم الأحد، قائد القوات الجوية البريطانية، الفريق أول ستيفن هيليير، في اجتماع تم خلاله استعراض العلاقات بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية".

وتناول اللقاء، الذي حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني محمود عبد الحليم فريحات، "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

جدير بالذكر أن التعاون الأردني البريطاني في المجال العسكري هو الأطول مقارنة مع تعاون باقي الدول مع الأردن عسكرياً.

وكان الخبير العسكري فايز الدويري قد أشار، في مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك" إلى عمق علاقات التعاون العسكري الأردني البريطاني.