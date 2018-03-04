السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة (فيديو)

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي.

​وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، في وقت سابق من الوقت، مغادرة ولي العهد الرياض متجها إلى مصر.

​وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المقرر أن يلتقي الأمير بالرئيس السيسي وعدد من المسؤولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.