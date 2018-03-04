السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة (فيديو)

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي.
شاهد.. الرئيس #السيسي في مقدمة مستقبلي #ولي_العهد في مطار #القاهرة.— صحيفة المدينة (@Almadinanews) March 4, 2018
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#العلاقات_السعودية_المصرية #ولي_العهد_في_القاهرة pic.twitter.com/bsYuhTsChF
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، في وقت سابق من الوقت، مغادرة ولي العهد الرياض متجها إلى مصر.
صور | رئيس #مصر خلال استقباله #ولي_العهد. #الإخبارية #المملكة #ولي_العهد_في_القاهرة #العلاقات_السعودية_المصرية pic.twitter.com/2ZJchFDWwi— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2018
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المقرر أن يلتقي الأمير بالرئيس السيسي وعدد من المسؤولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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