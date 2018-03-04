سوريا تطالب بتحقيق دولي مدعوم أمميا حول مجازر التحالف الأمريكي في الرقة

قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الحكومة السورية تدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية، مطالبا بتحقيق في هجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الرقة.

© AFP 2018/ PHILIPPE DESMAZES المقداد: أفعال أمريكا تهدد استقرار سوريا وسنسقط أي طائرة تعتدي علينا

دمشق — سبوتنيك . وقال المقداد، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين، إن "سوريا تدعم إدخال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان على أن تكون هناك ضمانات لوصولها إلى الأهالي وليس إلى الإرهابيين".

وتابع أن بلاده "تطلب تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالمجازر التي ارتكبها "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في مدينة الرقة، وندعو الأمين العام للأمم المتحدة لدعم هذا المقترح".

وأكد المقداد "أننا لانخاف التهديدات وسورية وتحقق الانتصارات على الإرهاب، وإن الفبركات والتهديدات التي يلجأ إليها قادة الغرب تهدف للتهويل والتخويف والمجتمع الدولي بات يعرف أن أصحابها يكذبون".