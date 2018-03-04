الحريري يتحدث من منزل السنيورة عن كواليس زيارته للسعودية

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أنه طلب من فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء الأسبق، المضي في ترشيحه للانتخابات النيابية.

© AP Photo/ Hussein Malla الحريري يكشف موقفه من الدعوة السعودية

جاء ذلك خلال زيارة الحريري للسينورة في منزله، فور عودته من السعودية، وكان يرافقه نائب رئيس مجلس النواب ، فريد مكاري والوزير غطاس خوري، مساء اليوم الأحد، 4 مارس/ آذار، بحسب صحيفة " النهار " اللبنانية.

ووصف الحريري زيارته للسعودية، بأنها "ناجحة، وتخللها عدة لقاءات، وأكدت السعودية على مشاركتها الفعلية بمؤتمري روما وباريس".

وأشار إلى أن هذه الزيارة أزالت الكثير من الشكوك حول علاقة الرياض به، قائلا "انتهت الشكوك التي حاولوا زرعها خلال هذه المرحلة والعبرة بالنتائج".

وقال الحريري إنه تحدث مع السنيورة بالتطورات الأخيرة الحاصلة وبما حصل في السعودية.

وتمنى الحريري أن يفكر السنيورة في الساعات المقبلة بالاستمرار في العمل النيابي، ويترشح عن صيدا.

وأوضح السنيورة أنه مستمر في عمله السياسي إلى جانب سعد الحريري.