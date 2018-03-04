أنصار الله" يحبطون زحفا لقوات هادي على منفذ حدودي مع السعودية"

احبط أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، هجوما واسعا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـوكالة "سبوتنيك"، إن الجيش اليمني وقوات سودانية مشاركة في التحالف نفذوا اليوم الأحد، زحفاً واسعاً على مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" باتجاه منفذ حرض الحدودي مع قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وأضاف أن مسلحي "أنصار الله" تمكنوا عقب معارك استمرت نحو 9 ساعات من كسر زحف القوات الحكومية المسنودة بوحدات من الجيش السوداني، على منفذ حرض رغم شن طيران التحالف 50 غارة على مناطق متفرقة في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.

ولفت المصدر إلى أن "الحوثيين كبدوا المهاجمين العديد من القتلى والجرحى، بينهم سودانيون خلال التصدي للزحف على المنفذ الحدودي".

.وفي وقت سابق، أعطب مسلحو "أنصار الله" دبابة للجيش اليمني بصاروخ موجه شمال صحراء مديرية ميدي المتاخمة لمديرية حرض