الأسد: لا وجود لسلاح كيميائي سوري والحديث عنه ابتزاز غربي

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لا وجود لسلاح كيميائي سوري والحديث عنه ابتزاز غربي، وإن القرار الأممي لوقف إطلاق النار في سوريا جاء لحماية الإرهابيين واهتمام الغرب بالوضع الإنساني كذبة سخيفة

© Sputnik. Michael Klimentyev الأسد يناقش مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني جهود إنجاح مؤتمر سوتشي

دمشق — سبوتنيك . وقال الأسد في تصريحات صحفية أعقبت لقاءه بحسين جابري أنصاري، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، إن "القرار الدولي أتى لحماية الإرهابيين".

وعن العمليات العسكرية لقواته في ظل قرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قال الأسد، "طالما أن هناك أشخاص يريدون الخروج من تحت الإرهابيين إلى كنف الدولة ستبقى الهدنة قائمة، ولا يوجد أي تعارض بين الهدنة والأعمال القتالية"، مضيفا أن "الجيش السوري يقوم بإعادة الاستقرار والدفاع عن الشعب".

وعن اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيميائي، وصف الأسد الاتهامات بأنها "في إطار الكذب الغربي"، مؤكدا أن "سوريا تخلت عن السلاح الكيميائي منذ 2013".

وعن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في عفرين، أكد الأسد أن "عدوان تركيا على سوريا يعود إلى سياسة أردوغان منذ بداية الأزمة لخلق منطقة عازلة تكون منطلقا للإرهابيين".