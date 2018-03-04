الأسد: لا وجود لسلاح كيميائي سوري والحديث عنه ابتزاز غربي

وعن العمليات العسكرية لقواته في ظل قرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قال الأسد، "طالما أن هناك أشخاص يريدون الخروج من تحت الإرهابيين إلى كنف الدولة ستبقى الهدنة قائمة، ولا يوجد أي تعارض بين الهدنة والأعمال القتالية"، مضيفا أن "الجيش السوري يقوم بإعادة الاستقرار والدفاع عن الشعب".
وعن اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيميائي، وصف الأسد الاتهامات بأنها "في إطار الكذب الغربي"، مؤكدا أن "سوريا تخلت عن السلاح الكيميائي منذ 2013".
وعن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في عفرين، أكد الأسد أن "عدوان تركيا على سوريا يعود إلى سياسة أردوغان منذ بداية الأزمة لخلق منطقة عازلة تكون منطلقا للإرهابيين".
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