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04:25 05 مارس/ آذار 2018
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    الجامعة العربية

    تعيين صفاء الدين الصافي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية

    © AP Photo/ Raad Adayleh
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس الأحد 4 مارس/آذار، عن تسمية الدكتور صفاء الدين الصافي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية.

    قمة جامعة الدول العربية
    © REUTERS/ Mohammad Hamed
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    بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية العراقية:

    تعلن وزارة الخارجية العراقية عن تسمية الدكتور صفاء الدين الصافي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية، وذلك بعد اطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقم ٣/ج/٥/ ١٥٥٢ بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ وفق المادة (١٢) من ميثاق الجامعة والمادة (٩) من النظام الأساسي للموظفين، وبعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة لوزارة الخارجية العراقية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تكللت للوصول لهذا المنصب العربي الرفيع في الجامعة العربية.

    وأضاف البيان: "تبارك وزارة الخارجية العراقية هذا الإنجار العراقي والعربي وتتقدم بالشكر الجزيل لبعثتنا الدائمة في الجامعة العربية وكادرها، الذي عمل بجد مع الأعضاء الباقين للوصول لهذا النجاح الدبلوماسي الذي يضاف لسلسلة النجاحات السابقة في تبوء العراق للمناصب العليا في المنظمات العربية والدولية".

    في سياق آخر، قال السفير فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية في الجامعة العربية، إن التصدي للإرهاب الدولي أهم ما يشغل بال المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته المعنية بمكافحة الإرهاب.

    ومضى بقوله: "إن بند استغلال التنظيمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي سيساعد الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب للاطلاع على أبرز الجهود وتبادل للمعلومات والخبرات في هذا المجال بما يحقق أهداف الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يتعين التأكيد على أهمية بند التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية بغية دعم قدرات الدول الأعضاء في هذا الصدد".

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إرهاب, تعيين, جامعة الدول العربية, أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية, صفاء الدين الصافي, العراق
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