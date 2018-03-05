بالصور... ماذا يفعل 32 صحفيا سوريا في إيران

في هذا السياق استقبل مدير الوكالة ضياء هاشمي الوفد السوري برئاسة موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقة المتينة التي تربط بين سوريا وإيران.

وأشار هاشمي خلال اللقاء أن مصير ومسار الشعبين السوري والإيراني واحد في مواجهة التحديات المشتركة، ولفت إلى أن سوريا تسجل نجاحات مهمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها وإلى أن الإعلام يلعب دوراً مهما في توضيح ما يجري في المنطقة من أحداث وأزمات.

© AFP 2018/ ATTA KENARE مستشار مرشد إيران: هذه الدول اختلقت أزمة في المنطقة واستهدفت استقلال سوريا

وقال مدير الوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا": نحن لدينا وظيفة أساسية وهي نقل الحقيقة والواقع، وأن نوضح للعالم أن ثمة فرق بين الإرهاب والمقاومة، وأن نكشف المؤامرات التي تستهدف المنطقة والتشويه الذي يتعرض له الإسلام.

وأعرب هاشمي عن استعداد إيران للتحرك نحو خطوات جدية للعمل الإعلامي المشترك مع سوريا في ضوء الظروف والتحديات المشتركة والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في المجال الإعلامي.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الصحفيين السوريين عمق العلاقات بين سوريا وإيران، والتي تأسست في عهد القائد المؤسس حافظ الأسد والإمام الخميني، في إطار التوافق بين الإرادتين السورية والإيرانية لمواجهة قوى الاستكبار في العالم التي تستهدف دمشق وطهران لموقفهما الثابت والموحد من القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن الحق والعدالة في العالم.

© Sputnik. Nezar Mihoub وفد إعلامي سوري في إيران

وأضاف عبد النور أن استهداف سوريا وإيران أخذ أشكالاً عديدة كان آخرها الإرهاب، ولذلك طالبت سوريا منذ وقت طويل بالتفريق بين المقاومة والإرهاب، لاسيما وأن هناك دولا غربية وعربية تصنف بعض فصائل المقاومة بالمنظمات الإرهابية.

وأردف قائلاً: "لقد استخدموا الإرهاب كأداة لمحاربتنا واستهدافنا من خلال "الحرب الناعمة"، لكن ثلاثية الصمود التي تتجلى بالرئيس بشار الأسد والجيش السوري والشعب السوري ومواقف الحلفاء والأصدقاء أفشلت هذا المخطط الخبيث".

ودعا رئيس اتحاد الصحفيين السوريين إلى ضرورة أن ترتقي العلاقة بين المؤسسات الإعلامية السورية والإيرانية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية إقامة دورات تدريبية مشتركة وتعزيز التفاعل بشكل أكبر بين المؤسسات الإعلامية في كل من سوريا وإيران بالشكل الذي يؤسس إلى تفاهم أكبر بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتجول الوفد الإعلامي السوري في أقسام الوكالة واستمع من رؤساءها إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل والحدث السوري في أخبار الوكالة والمصادر التي تعتمدها في سوريا والعالم.

ومن المقرر أن يزور الوفد السوري، خلال هذا الأسبوع، عدداً من المؤسسات الإعلامية والثقافية في مدن طهران وأصفهان وقم، إضافة إلى عدد من اللقاءات مع شخصيات إعلامية وثقافية إيرانية، فضلا عن زيارة الأماكن التاريخية والدينية.