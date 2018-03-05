السنيورة يرد على طلب الحريري بشأن الترشح للانتخابات

رد رئيس كتلة المستقبل، النائب فؤاد السنيورة، على طلب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، له بالمضي قدما في الترشح للانتخابات النيابية.

© AFP 2018/ ANWAR AMRO فؤاد السنيورة: ذلك ما قاله لي الحريري في اتصال هاتفي مساء أمس

وكان الحريري قد زار السنيورة، مساء أمس، في منزله فور عودته من المملكة العربية السعودية وكان يرافقه نائب رئيس مجلس النواب ، فريد مكاري والوزير غطاس خوري، مساء اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، بحسب صحيفة " النهار " اللبنانية.

وأعلن السنيورة بدوره أنه يعزف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن إعلان العزوف لا يعني ابتعاده عن تيار المستقبل.

وأوضح السنيورة، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "إل بي سي" اللبنانية أن "القانون الانتخابي الحالي هو أقرب إلى القانون الأرثوذكسي، وهو يتعارض مع الدستور في طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا يعطي أي دور للبرامج الانتخابية".

وتحدث السنيورة عن أنه نجح مع زملائه في منع تهديد الاستقرار اللبناني، بعد محاولة إسقاط الحكومة.

وأشار السنيورة إلى أنهم نجحوا في تحقيق أعلى نسبة اقتصادية في تاريخ لبنان، وتحقيق تدفقات مالية غير مسبوقة إلى لبنان ونجحوا في إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي.

وقال السنيورة في المؤتمر الصحفي:

"عملنا من أجل قيام العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا، وعملنا على إنجاز قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من اجل كشف القتلة والمجرمين وليس للانتقام".