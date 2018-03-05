"دق الجرس" يكشف فضيحة أخرى... وزير خارجية لبنان لا يعرف كلفة سيارة الأجرة (فيديو)

أثار برنامج "دق الجرس" على قناة "إم تي في" اللبنانية، الجدل وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، للأسبوع الثاني على التوالي.

ففي الحلقة الأولى، الأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، إنه يعتقد أن سعر "ربطة الخبز" هو خمسمئة ليرة لبنانية، بينما في الحقيقة السعر هو ألف وخمسمئة ليرة لبنانيّة.

وجاء اليوم الدور على وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي قال إن كلفة سيارة الأجرة هي ألف ليرة لبنانية، بينما السعر الحقيقي هو ألفا ليرة (الدولار يساوي ألفاً وخمسمئة ليرة لبنانية)، وذلك وفقا لموقع القناة اللبنانية.

ويقوم البرنامج على فكرة طرح أطفال في فصل دراسة، مجموعة أسئلة على مسؤول سياسي لبناني، ليقوم الأخير بشرح إجابته الخاصة لهم، وعلى الأطفال أن يحددوا إن كانوا فهموا الشرح أم لا.

وأثارت أجوبة باسيل، خلال الحلقة، الجدل، إذ قال إنه "مديون للبنك بقيمة 3 ملايين دولار وهو ما حصل عندما بدأ العمل السياسي"، مضيفاً: "يقولون إن لدي الكثير من الأموال وأملك نصف مدن قضاء البترون شمالي بيروت، وطيارة خاصة، لكن هذا كله كذب، أنا السياسي الوحيد الذي رفع السرية المصرفية عن حساباته".

وعن الاحتلال الإسرائيلي، قال: "إسرائيل عدوة، لكن هذا لا يعني أنها غير موجودة، هناك من يقول إن إسرائيل يجب أن تزال، وأنا أتفهّمهم لكنها دولة بعكس الطبيعة".

أما عن حزب الله، فقال إن "تدخله في سوريا كان قراراً اتخذه الحزب، مضيفاً أنه "لو لم يكن لدينا قوة حزب الله، كيف كنا سنحمي نفطنا وغازنا، والإرهاب الآتي من سوريا".