صحيفة تكشف عما ينتظر ابن سلمان في بريطانيا

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عما وصفته بأنه ينتظر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى بريطانيا.

كما أن جدول زيارة بن سلمان، سيتضمن رحلة إلى قلعة "ويندسور"، من أجل العشاء مع الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت أيضا أن

زيارة ولي العهد ستتضمن جدول أعمال مزدوج، كرئيس لبعثة تجارية مربحة، والثانية كقائد عربي يبحث عن الدعم الغربي في جملة الإصلاحات الجذرية التي قام بها في المملكة.

وكان ابن سلمان قد استهل جولاته الخارجية بزيارة مصر، ومنها سيذهب إلى لندن، ثم إلى العاصمة الفرنسية باريس، ومنها إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبها، تأمل بريطانيا أن تسهم زيارة ولي العهد في زيادة حجم التبادل التجاري والعسكري بينهما، وخاصة وأن المملكة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين، حيث باعت لندن للرياض منذ اندلاع حرب اليمن أسلحة تقدر بـ6 مليارات دولار أمريكي.