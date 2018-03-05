إصابة 7 مواطنين في اعتداء إرهابيي جبهة النصرة بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق

أصيب 7 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" - المحظورة في روسيا - والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " بسقوط عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة" المنتشرون في بعض مناطق الغوطة، صباح اليوم الاثنين، على مشفى تشرين، ما تسبب بإصابة 7 من المراجعين إلى المشفى إصابات بعضهم خطرة.

ولفتت "سانا" إلى أن الاعتداء الإرهابي ألحق أضرارا مادية في المكان.

كما أصيب 3 مدنيين، أمس، بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.

وذكرت "سانا" أنه تنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تحتجز المدنيين وتستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها.

في حين تنفذ وحدات من الجيش السوري عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة، حيث استعادت أمس السيطرة على بلدة النشابية وعدد من القرى والمزارع بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.