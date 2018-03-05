جولة تفقدية للسيسي وولي العهد السعودي في منتجع الفرسان

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برفقة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، منتجع الفرسان في مدينة الإسماعيلية، شرق القاهرة.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy السيسي وابن سلمان يشهدان توقيع 4 اتفاقيات بين مصر والسعودية

جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودية إلى مصر ، التي بدأها أمس الأحد 4 مارس/ آذار، وتستمر مدة ثلاثة أيام.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن منتجع الفرسان يعتبر أحدث المشروعات القومية المقامة على أرض الإسماعيلية، وهو مشروع سياحي متكامل، وبه ملحق تجاري وتسويقي.

والمنتجع قريب من مقر استراحة جزيرة الفرسان الرئاسية، ويطل على قناتي السويس الحالية والجديدة وبه مراسي سياحية عالمية.

ويوجد في المنتجع فندق 5 نجوم و307 وحدات فندقية بمساحة 38 فدان في مدينة الإسماعيلية غرب قناة السويس، بالإضافة إلى نادي اجتماعي ثقافي رياضي على مساحة 40 فدانا، ومركز تجاري يتكون من 100 وحدة تجارية متعددة الاستخدامات على مساحة 5 أفدنة.

حضر الجولة التفقدية مع السيسي ومحمد بن سلمان الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، ومدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة.