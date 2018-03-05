عدة ملفات في انتظار عودة السفير السوداني إلى القاهرة

قال مصدر بالسفارة السودانية في القاهرة، إن السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، سوف يصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، قادما من الخرطوم.

وفي نفس السياق قال الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر الحاكم، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الاثنين، 05 مارس/ آذار، أن السفير سيصل القاهرة اليوم لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين وزيري خارجية ورئيسي المخابرات في البلدين، وقال السفير السوداني لدى مصر "ليس معنى عودتي أن كل المشاكل قد تم حلها، لكنه عائد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين مؤخرا، أو ما تم الموافقة عليه من جانب وزراء الخارجية في القاهرة".

وتابع عبد العاطي، أن ما تم الاتفاق عليه يحتاج لتطبيق عملي على الأرض من جهه السودان ومصر على السواء، وقد بدأ البلدين مرحلة جديدة من العلاقات بعد اللقاء الذي جمع بين السيسي والبشير مؤخرا والزيارة التي قام بها وزير الخارجية إبراهيم الغندور إلى القاهرة، فقد تم التوقيع على عدد من النقاط لإنهاء الخلافات العالقة بين الحانبين وتسليط الضوء والحرارة على الجليد الذي تراكم على العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية، وعودة السفير هى استكمال لمجموعة من البرامج المتفق عليها.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، قد أعلن السبت الماضي في تصريحات صحفية، أن بلاده ستعيد سفيرها إلى القاهرة يوم الاثنين، وتابع غندور أن "علاقات الشعبين والبلدين تاريخية، والحفاظ عليها مسؤولية، ووضعها في الطريق الصحيح واجب".

واتهم السودان مصر في العام الماضي بالتدخل في شؤونه الداخلية، وأوقف واردات المنتجات الزراعية المصرية، ولم تعلن الخرطوم سبب سحب السفير عبد المحمود عبد الحليم أوائل يناير لكن نزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، وشكوكا مصرية حول اتفاق بحري بين السودان وتركيا تسببت في تصدع العلاقات.