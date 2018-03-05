مصدر عسكري: قصف صاروخي ومدفعي على جنود التحالف في جيزان وتعز

قال مصدر عسكري تابع للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إنهم دمروا مدرعة تابعة للتحالف في جبهة الساحل الغربي بصاروخ موجه.

© AP Photo/ Khalid Mohammed نشر فيديو تدمير "أبرامز" سعودية في اليمن

وتابع المصدر في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الإثنين، 05 مارس/ آذار 2018، أنه تم إطلاق صاروخ من نوع زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لجنود التحالف في جبهة الهاملي بمديرية موزع بتعز.

وأضاف أنه تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين وتابعيهم بقذائف المدفعية جنوب قرية الخقاقة بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف شن غارة على على منطقة محديدة بمديرية باقم بصعدة، وتم تدمير منزل مواطن، كما عاود التحالف استهداف مديرية رزاح الحدودية بصعدة، بالصواريخ والمدفعية وأحدث أضرار في ممتلكات المواطنين.