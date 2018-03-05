العبادي يؤكد أهمية التعاون مع الناتو لمحاربة الإرهاب والقضاء على وجوده الأيديولوجي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على أهمية التعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أجل القضاء على الإرهاب.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العبادي، خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ في بغداد اليوم الاثنين، إن "ما حققناه من انتصار كبير وحقيقي على عصابات "داعش" يجب الحفاظ عليه والقضاء على الوجود الأيديولوجي للإرهاب، وأن نستمر بملاحقته"، لافتاً إلى أهمية التعاون بين العراق والناتو.

© AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali العبادي وستولتنبرغ يبحثان استمرار دعم الناتو للعراق وتقوية مؤسساته

من جانبه أكد ستولتنبرغ استمرار الـ"ناتو" في تدريب القوات العراقية وبدعم العراق ومساندته والتعاون معه في التدريب وبناء الأكاديميات العسكرية والتزويد بالخبرات.

وأضاف أن العراق "كان في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب وإننا معجبون جدا بانتصاراته ونشكر العراقيين على ما بذلوه من تضحيات في محاربة الإرهاب".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".