شيخ الأزهر يستقبل ولي العهد السعودي

استقبل شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، اليوم الإثنين 5 مارس/ آذار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy السيسي وابن سلمان يشهدان توقيع 4 اتفاقيات بين مصر والسعودية

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي وشيخ الأزهر غدا الثلاثاء أعمال ترميم الجامع الأزهر، حسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة للقاهرة الأحد، واجتمع مع الرئيس السيسي أمس، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار، وتبلغ قيمته 16 مليار دولار، حسب "رويترز".

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برفقة الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، منتجع الفرسان في مدينة الإسماعيلية، شرق القاهرة.