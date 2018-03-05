الإندبندنت: انقسام الأعداء يسمح لتنظيم "داعش" بعودة قاتلة

تحت عنوان "من سوريا: تنظيم داعش يعود سريعا وبشكل قاتل بعدما تفرق أعداؤه وأصبحوا يحاربون بعضهم البعض"، جاء مقال باتريك كوبيرن محرر الشؤون العسكرية في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويتواجد كوبيرن في مدينة الرقة السورية، ما يجعله شاهدا على الأوضاع في المدينة التي تشهد صراعات حامية بين أطراف عديدة.

وكتب كوبيرن في تقريره أنه شاهد "بعينيه عشرات القبور المخصصة لدفن مقاتلين من الميليشيات الكردية المسلحة شمالي البلاد خلال معارك مع تنظيم داعش".

وتأتي تلك المشاهدات عقب أشهر من احتلال عاصمة التنظيم وإعلان هزيمته، إلا أن كوبيرن أوضح أن التنظيم لم ينته فعلا.

وأكمل كوبيرن "زعيم المجموعة المسلحة التي اشتبكت مع مقاتلي التنظيم في منطقة دير الزور قال لي إن مسلحي التنظيم ظهروا فجأة من المجهول وأطلقوا النار على أفراد مجموعته".

وأوضح كوبيرن أن مساحة الأراضي التي كان يحكمها التنظيم في أقصى تمدد له عام 2015، تماثل مساحة المملكة المتحدة، قبل أن تقتصر على عدة مناطق متفرقة بين سوريا والعراق.

ويرى كوبيرن أنه كان من المبكر للغاية التعامل مع التنظيم على أنه انتهى وأصبح من الماضي، الأمر الذي جعل جميع أعدائه يقاتلون بعضهم البعض، فاتحين الطريق لعودة تنظيم "داعش" للظهور بقوة من جديد.