مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" شرقي تعز

سقط أكثر من عشرة قتلى وعدد كبير من الجرحى في صفوف مسلحي جماعة "أنصار الله" بمعارك دارت، اليوم الاثنين، مع قوات الجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر. نت"، أن مسلحي جماعة "أنصار الله" نفذوا اليوم، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في تبتي الردبة والحصن في مديرية مقبنة غرب تعز، اندلعت على إثره معارك عنيفة بين الطرفين.

وأضاف أن الجيش اليمني كبد مسلحي "أنصار الله "، خلال المعارك، أكثر من عشرة قتلى وعددا كبيرا من الجرحى، مشيرا إلى أن طيران التحالف قصف مواقع وتجمعات لـ"أنصار الله" في الطريق الرابط بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوب شرقي تعز.

واستهدف طيران التحالف بغارتين حاجز تفتيش لمسلحي "أنصار الله"، وأعطب آلية عسكرية أسفل نقيل الصلو.

بالمقابل أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات الرئيس هادي شنت قصفا مدفعيا على مديرية صالة، وأن إحدى القذائف سقطت على سوق الجملة في ذات المديرية، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 مواطنين.

وتقود السعودية تحالفا ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي لتمكينه من استعادة السيطرة على البلاد.

وأسفرت المعارك في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف في آذار/ مارس 2015، عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.